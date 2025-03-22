В годовщину теракта возле «Крокуса» открыли мемориал в память о погибших

В годовщину теракта в «Крокус Сити Холл», возле ТРЦ открыли мемориал в память о жертвах. Корреспонденты Readovka сняли репортаж с места трагедии, куда сегодня пришли родные погибших и неравнодушные соотечественники.
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