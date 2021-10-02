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Обозреватель Романенко: Украина ведет себя как газовый наркоман, которому преподали урок

Обозреватель Романенко: Украина ведет себя как газовый наркоман, которому преподали урок

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в статье для портала "Гордон" обвинил страну в газовой "наркомании" после конфликта из-за контракта на поставки газа из России в Венгрию.

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