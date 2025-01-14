Киев не прекращает террор: число жертв среди мирного населения растет

В результате атак украинских вооруженных формирований с начала 2025 года пострадали 140 мирных жителей России, сообщает 14 января пресс-служба МИД РФ Согласно еженедельному докладу посла по особым поручениям Родиона Мирошника, 116 человек получили ранения, в том числе шесть несовершеннолетних, и 24 человека погибли, включая одного ребенка.