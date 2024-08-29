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Петербургский дневник

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В центре Петербурга на один вечер перекроют движение транспорта

В центре Петербурга на один вечер перекроют движение транспорта

Из-за проведения благотворительного мероприятия В центре Петербурга перекроют ряд улиц для проведения благотворительного мероприятия «Будь с городом», сообщает пресс-служба Комитета комитете по транспорту города.

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