В центре Петербурга на один вечер перекроют движение транспорта

Из-за проведения благотворительного мероприятия В центре Петербурга перекроют ряд улиц для проведения благотворительного мероприятия «Будь с городом», сообщает пресс-служба Комитета комитете по транспорту города.
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