В Улан-Удэ продолжается реконструкция коммунальных сетей в центре города

В Улан-Удэ завершен этап реконструкции более 1,8 километра труб в центре города. Работы начались в рамках масштабного мастер-плана развития до 2030 года и будут продолжаться зимой, что подчеркивает важность обновления инженерных сетей для инфраструктуры.