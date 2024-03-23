В подмосковном концертом зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Несколько вооруженных мужчин (кто они — неизвестно) открыли стрельбу перед выступлением группы «Пикник» — на данный момент известно о 40 погибших и более 100 раненых.
«В зале были и пожилые, и люди с маленькими детьми. Надеюсь, они успели выбраться» «Крокус Сити Холл». Что рассказывают «Медузе» очевидцы теракта
Комментарии
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Алеся Ясногорцева
Насколько я поняла, он спрашивает, почему название иностранное. Действительно, не очень уместный вопрос, тем более, что цветок крокус все знают.
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14 час.
Николай Чусовский
Вы откуда!? Нападение на концертный комплекс Крокус Сити Холл: https://news-ru.turbopages.org/news.ru/s/society/pochemu-terroristy-napali-na-krokus-siti-holl-chto-eto-za-koncertnyj-zal/?turbo_uid=AADR9z7IEQPRvwTxxhs3jmDvyb5OzOEg-iqQU6jvs3uZ8a1BoGyd_IA409a1wD6ntlVKy8ol5L5PtKNX5fwgOUdgn70knmDrumLyDywXN6cgu9DJwqaWBjjPA44npJ9l&turbo_ic=AAC64rxAmwPfZSWhNTn0ZKFbxLWPzqtns7tT_vuP3BD5DwNcyyJ3mGWta9R4KdUmDK0zNrsNc_JJq0SDzeaAXdZecKpC3pVpohY_VnAL5yZaQYgeU4CqcKVdZb5QG2af&sign=fde04f7b93f7b27bf179d4b74c9e3f0382179d60009fc110e5daa29e31aa4abf%3A1711195147&parent-reqid=1711195147414171-15789666909777769075-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-161-BAL&trbsrc=wb
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14 час.
Софья Мудрая
У меня только один вопрос: Что на этом концерте делали ПОЖИЛЫЕ люди и ДЕТИ ??? Странная группа, сатанистские тексты, ублюдочная "музыка" и гундосые голоса.
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4 час.
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