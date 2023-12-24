Турецкая армия ликвидировала не менее 25 боевиков РПК на севере Ирака и Сирии

Global Look Press/Keystone Press Agency/Tunahan Turhan Не менее 25 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции) уничтожены на севере Ирака и Сирии в ходе операций турецкой армии, сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер в оперативном штабе Минобороны.
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