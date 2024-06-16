Санкур для современного пролетариата

Кто, как и зачем сегодня «гоняет лодыря» в санаторно-курортной сфере На Западе подобные клиники — это очень дорого, в них небольшое количество процедур, в основном диеты, которые никто не соблюдает, потому что национальная кухня очень вкусная.
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