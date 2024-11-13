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Царьград

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Отопление отключат в жилых домах, школе и детсаду в Чите 14 ноября

Отопление отключат в жилых домах, школе и детсаду в Чите 14 ноября

Отключение отопления связано с модернизацией теплотрассы.В ближайший четверг, 14 ноября, в Чите отключат на короткое время отопление.

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