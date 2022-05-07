Daily Express: эпидемия тучности снижает боеготовность армии США

Боеготовность армии США снижается из-за проблем с избыточным весом среди военнослужащих. Об этом рассказала газета Daily Express со ссылкой на исследование научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки доктора Сары Полис.
Боеготовность армии США снижается из-за проблем с избыточным весом среди военнослужащих. Об этом рассказала газета Daily Express со ссылкой на исследование научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки доктора Сары Полис.
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