Пандемия снова атакует: ВОЗ призвал все страны мира вернуть масочный режим

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что рост числа инфицированных коронавирусом в разных регионах мира начал стремительно расти, в связи с чем все страны мира должны вернуть обязательный масочный режим.