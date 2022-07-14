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Пандемия снова атакует: ВОЗ призвал все страны мира вернуть масочный режим

Пандемия снова атакует: ВОЗ призвал все страны мира вернуть масочный режим

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что рост числа инфицированных коронавирусом в разных регионах мира начал стремительно расти, в связи с чем все страны мира должны вернуть обязательный масочный режим.

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