На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

Во время концерта Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» произошёл инцидент с пиротехникой. По словам очевидицы, во время одного из номеров за спиной певца вспыхнули фейерверки в форме крыльев, и создалось впечатление, что костюм Киркорова загорелся.