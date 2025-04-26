На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

Во время концерта Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» произошёл инцидент с пиротехникой. По словам очевидицы, во время одного из номеров за спиной певца вспыхнули фейерверки в форме крыльев, и создалось впечатление, что костюм Киркорова загорелся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии