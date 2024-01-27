В Ростехе разработали и протестировали новый повторитель светофоров

Специалисты холдинга «Швабе» (входит в Ростех) представили новый модуль для светофоров. Эта инновационная система предназначена для одновременного воспроизведения сигнала светофора на стойках и опорах, что существенно повысит уровень безопасности на дорогах, обеспечив лучшую видимость в условиях дождя или тумана.
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