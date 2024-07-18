Жена Владимира Познера прокомментировала слухи о его госпитализации

Надежда Соловьёва опровергла информацию о госпитализации мужаСегодня в телеграм-канале Mash появилась информация, что у телеведущего Владимира Познера якобы диагностирован рак и из-за этого было принято решение о госпитализации.
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