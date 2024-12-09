Зелёная плазма и «мясные помои». Какого цвета должны быть моча, кал и кровь

Лабораторные тесты помогают уточнить диагноз, но цвет биологических жидкостей уже говорит о многом. Раньше без лабораторной медицины по цвету биологических жидкостей определялись те или иные патологические состояния организма человека.
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