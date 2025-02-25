Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 574 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Слава Белый
    Ну супер. Сенсация тысячелетия. Мужик майку снял.49-летний Дэвид Б...
  • Сергей Крюков
    таких мЕров надо на фолнари на центральной площади на вс еобщее обозрение...Ещё одни многодет...
  • Ивановна
    Нам не нужны враги с такими коррумпированными чиновниками.Ещё одни многодет...

Россиян предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки

Глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко напомнил, что закон, обязывающий всех владельцев земельных участков в населенных пунктах очищать землю от сорняков, деревьев и захламляющих предметов и предполагающий штрафы до 50 тысяч рублей, вступит в силу с 1 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх