Россиян предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки

Глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко напомнил, что закон, обязывающий всех владельцев земельных участков в населенных пунктах очищать землю от сорняков, деревьев и захламляющих предметов и предполагающий штрафы до 50 тысяч рублей, вступит в силу с 1 марта.