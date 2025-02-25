Россиян предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки

Глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко напомнил, что закон, обязывающий всех владельцев земельных участков в населенных пунктах очищать землю от сорняков, деревьев и захламляющих предметов и предполагающий штрафы до 50 тысяч рублей, вступит в силу с 1 марта.
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