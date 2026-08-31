Metro Москва
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Metro Москва

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Афиша Москвы на 31 августа: чаепитие, стереоскопы с видами старой Москвы и не только

Афиша Москвы на 31 августа: чаепитие, стереоскопы с видами старой Москвы и не только

Афиша на 31 августа в Москве: чаепитие в хадзаре, кинопоказ "Параллельные истории", стереоскопы с архивными фотографиями Москвы, выставка "Прошли мимо", водная прогулка на катамаранах, занятие "Игры разума" для детей, тренировка по катанию на роликовых коньках и зумба на крыше.

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