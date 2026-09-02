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Лингвист Левонтина назвала «дофаминовый» кандидатом на слово года

Лингвист Левонтина назвала «дофаминовый» кандидатом на слово года

Лингвист Ирина Левонтина считает «дофаминовый» наиболее подходящим кандидатом на звание слова года. По ее мнению, это слово отражает стремление людей быстро улучшать настроение, сообщает Ридус .

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