Грузия предвыборная: маргинальная оппозиция и Запад против действующей власти

До выборов в грузинский парламент остается лишь меньше месяца, и на политическом небосклоне вновь загораются ранее «потухшие» и «вышедшие в тираж» представители так называемой оппозиции, трусливо сбежавшие из России за Большой Кавказский хребет, и в частности в солнечную страну Сакартвело.