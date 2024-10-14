Грузия предвыборная: маргинальная оппозиция и Запад против действующей власти

До выборов в грузинский парламент остается лишь меньше месяца, и на политическом небосклоне вновь загораются ранее «потухшие» и «вышедшие в тираж» представители так называемой оппозиции, трусливо сбежавшие из России за Большой Кавказский хребет, и в частности в солнечную страну Сакартвело.
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