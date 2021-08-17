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Будет круто: салют на День города запустят сразу с трех площадок

Будет круто: салют на День города запустят сразу с трех площадок

Стали известны подробности подготовки к празднованию Дня города. Планируется, что вечерний салют продлится более пяти минут, фейерверки будут запускать сразу с трех точек, сообщает ИА UssurMedia.

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