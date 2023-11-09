Haima начинает официальные поставки автомобилей в Россию

Компания Haima сообщила о начале поставок автомобилей для российского рынка. На опубликованной фотографии запечатлены подготовленные к отправке в нашу страну кроссоверы, продажи которых должны стартовать до конца года.
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