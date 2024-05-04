Орловский чиновник нарвался на штраф за медленный ответ на жалобу

Чиновник из департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области заработал административный штраф за поздний ответ на обращение орловца, сообщили в областной прокуратуре.
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