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Орловские новости

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Орловский чиновник нарвался на штраф за медленный ответ на жалобу

Орловский чиновник нарвался на штраф за медленный ответ на жалобу

Чиновник из департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области заработал административный штраф за поздний ответ на обращение орловца, сообщили в областной прокуратуре.

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