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Украина отлучила от соревнований Камилу Валиеву, использовав как аргумент жену Пескова

Украина отлучила от соревнований Камилу Валиеву, использовав как аргумент жену Пескова

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил фигуристку Камилу Валиеву права выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, который был присвоен ей в августе.

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