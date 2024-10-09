Служба занятости Приангарья помогает участникам СВО в открытии бизнеса

Возвращение участников специальной военной операции в Иркутскую область сопровождается активной поддержкой со стороны региональных властей, направленной на их успешную социальную и профессиональную адаптацию.
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