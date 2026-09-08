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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кафанов о призе имени Яшина: «Конкурент Сафонова – Симон. Но кого бы ни выбрали, это уже несомненный успех не только для российской вратарской школы, но и для всей страны»

Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов будет бороться за звание лучшего вратаря года с Унаи Симоном.

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