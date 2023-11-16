От мёртвого осла уши: что может получить за "советскую оккупацию" прибалтийское трио

Natalija Osminina Мой родственник литовец, жил с большой семьей на хуторе, имел свой дом, держали скот, работал в колхозе. Работал как проклятый, не мог пальцы рук разогнуть. Зато имел на сберкнижке честно заработанный миллион рублей- сберкасса к нему на дом приезжала. 5-летнего сына поставил к станку (которые председатель колхоза выдавал) клеить пакеты. За пределы своей деревни выехал один раз в жизни в столицу. И подобных ему в Литве было немало. Поэтому по всей Литве были собственные дома в 2, 3, 4 этажа. И в городах тоже.

Natalija Osminina "Они нас тогда имели по полной." - все республики были дотационными. Во все вкладывалась Москва. Всех развивали, индустриализировали, окультуривали. У Грузии покупали кислые мандаринчики в 5 раз дороже, чем сладкие марроканские. "И вралии унижались". - Кто врал? Кто унижался? Чего Вы пишите... Так жил весь СССР. "Но и мы должны их поиметь и это время не за горами" - кого вы поимеете? Все 13 республик (кроме Белоруссии) СССР?