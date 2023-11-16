Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    нацизм в крови. какая-то болезнь собственной исключительности. вот их как раз в первую очередь ..."Да простят меня ...
  • Natalija Osminina
    Спасибо за информацию. Почитала. "План Моргентау по Германии охватывает всю Европу" https://inosmi.ru/20231007/german...Литва доигралась ...
  • Sergiy Che
    ...Тупая бандеровня ЛяшенКО что то пукал про "взрослые контраргументы" (которые в его собственных камментах никто и в...Всплыла сенсацион...

От мёртвого осла уши: что может получить за "советскую оккупацию" прибалтийское трио

От мёртвого осла уши: что может получить за "советскую оккупацию" прибалтийское трио

Автор:  КОШКИН В свободном доступе Почти три года не было и вот опять. После трёхлетней паузы из прибалтийских столиц вновь зазвучали претензии к Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Мой родственник литовец,  жил с  большой семьей на хуторе, имел свой дом,  держали скот, работал в колхозе.  Работал как проклятый, не мог пальцы рук разогнуть. Зато  имел на сберкнижке честно заработанный миллион рублей- сберкасса к нему на дом приезжала. 5-летнего сына поставил к станку (которые председатель колхоза выдавал) клеить пакеты. За пределы своей деревни выехал один раз в жизни в столицу.  И подобных ему в Литве было немало. Поэтому по всей Литве были собственные дома в 2, 3, 4 этажа. И в городах тоже.
Ответить
11 час.
Natalija Osminina
&quot;Они нас тогда имели по полной.&quot; - все республики были дотационными. Во все вкладывалась Москва. Всех развивали, индустриализировали, окультуривали. У Грузии покупали кислые мандаринчики в 5 раз дороже, чем сладкие марроканские.  &quot;И вралии унижались&quot;. - Кто врал? Кто унижался? Чего Вы пишите...  Так жил весь СССР.  &quot;Но и мы должны их поиметь и это время не за горами&quot; - кого  вы поимеете? Все 13 республик (кроме Белоруссии) СССР?
Ответить
11 час.
alik3456 Джексон
И пришёл серый волк из америки и затрахал во все щели... И взвыли старушенции , у нас же не резиновые щели...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх