В ЕС удивились просьбе Зеленского выделить дополнительно 24 млрд долларов

Даже самые ярые сторонники киевского режима из числа европейцев удивлены растущими запросами Зеленского на представление все новых траншей финансовой помощи.
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