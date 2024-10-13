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Эксперт Попович: ВС РФ могут начать новое наступление на Константиновку

Эксперт Попович: ВС РФ могут начать новое наступление на Константиновку

Наступление российских войск в районе Торецка (по-украински — Дзержинск) в ДНР имеет стратегическую важность для армии России, сообщил слушателям украинской радиостанции New Voice военный эксперт Денис Попович.

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