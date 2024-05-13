НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Усик – о том, как понравиться девушке: «Отец говорил, что важно иметь хороший ремень, аккуратную прическу, чистые обувь и ногти. И следить за своим поведением»

«Однажды отец сказал мне: «Сынок, если ты хочешь понравиться девушке, то у тебя должны быть вычищенные ботинки, хороший ремень, чистые ногти и аккуратная прическа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх