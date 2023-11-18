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Кристиан Хорнер о поуле «Феррари»: «Такой результат мы и ожидали. Завтра нас ждет интересная гонка»

Руководитель «Ред Булл», подводя итоги квалификации, признал, что такая скорость Леклера и Сайнса не стала для них сюрпризом.

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