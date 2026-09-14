Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень опасности из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать на территории Москвы и Подмосковья с полуночи до 8:00 15 сентября.
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