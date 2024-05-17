МОСКВА. СЕВЕРО-...
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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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  • Владимир Елкин
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  • чвсатпкьл
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На станциях МЦД-2 в СЗАО изменится расписание движения поездов

С 2:00 18 мая до 2:00 20 мая, а также с 2:00 25 мая до 2:00 27 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 На Рижском направлении:  Большая часть поездов следует укороченными маршрутами от/до Стрешнево и Курского вокзала.

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