Подписан закон о признании нежелательными компании иностранных госорганов

Из законопроекта, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, следует, что деятельность иностранных или международных организаций может быть признана нежелательной при условии, если их учредителем или участником являются иностранные государственные органы.
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