"Пульс Планеты"

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США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!». Юрий Селиванов

США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!». Юрий Селиванов

Американское видение женевских переговоров сводится, по сути, к наглой и заведомо бесплодной попытке  «выцыганить» у России важные стратегические  уступки, предложив  в обмен «от мертвого осла уши и от жилетки рукава»      После публичного и  весьма доходчивого разъяснения Владимира Путина о том, что Россия в Женеве будет настроена исключительно  на обсуждение вопросов представляющих взаимный интерес и не станет «педалировать» заведомо конфликтные темы, американская администрация явно засуетилась, очевидно, опасаясь предстать перед мировым сообществом в невыгодном свете.

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Лариса Кирюхина (Данилова)
Хищники !!!
Вячеслав Михайлов
Президент наш все эти тонкости понимает, но начинать надо с уничтожения пятой колонны в нашей стране. Ельцинская "гвардия" в России живет и процветает, жируя на награбленном.
Александр Клюянов
Как может РФ выглядеть неоспоримо сильной (в т.ч. на переговорах), если в самом сердце страны столько предательского, либероидного гнилья?
Екатерина Клетенкина
Да, гнилья в центре хватает, но есть окраина, которая еще может отличить хороших от плохих. Зажравшиеся играют в либирализм и хаят все в своей стране...
Vladimir
Браво! Господин Селиванов! Вы "прочитали" мысли многих разумных граждан! Дай Бог здоровья и долголетия Владимиру Владимировичу!
Людмила Жукова
Дай Бог ,чтобы Путин оказался именно не тем пряником...
Николай Титов
"Певец" администрации возглавляемой Президентом Путиным, Селиванов, четко изложил хотелки нашей стороны на переговорах, и много, даже очень много внимания уделил страшилкам, с которыми придется иметь дело. Посмотрим, к вечеру выяснится на сколько он был прав и чем там все кончится!

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