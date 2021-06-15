США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!». Юрий Селиванов

Американское видение женевских переговоров сводится, по сути, к наглой и заведомо бесплодной попытке «выцыганить» у России важные стратегические уступки, предложив в обмен «от мертвого осла уши и от жилетки рукава» После публичного и весьма доходчивого разъяснения Владимира Путина о том, что Россия в Женеве будет настроена исключительно на обсуждение вопросов представляющих взаимный интерес и не станет «педалировать» заведомо конфликтные темы, американская администрация явно засуетилась, очевидно, опасаясь предстать перед мировым сообществом в невыгодном свете.