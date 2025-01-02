В парках и на улицах Казани представят спектакли, новогодние DJ-сеты и кинопоказы

2 января для жителей и гостей Казани подготовили праздничную программу под открытым небом. Различные представления и активности ожидаются в парках, в Казанском Кремле и на улицах города, рассказали в мэрии столицы РТ.
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