Рассказы егерей на реальных событиях, жуткая правда из тайги

Тайга не прощает слабости и не любит болтливых. Те, кто проводит в лесу по шесть-восемь месяцев в году, проверяя путики, охраняя заповедные зоны и выслеживая браконьеров, знают: лес — это живой, мыслящий и зачастую враждебный организм.