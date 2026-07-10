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Мировое обозрение

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Южная группировка за сутки уничтожила 23 пункта управления БПЛА ВСУ

Южная группировка за сутки уничтожила 23 пункта управления БПЛА ВСУ

Война — это не только про танки и артиллерию. Сегодня исход боя решается на частотах и в эфире. Сводки с фронта это подтверждают: за минувшие сутки только на одном участке — в зоне ответственности Южной группировки войск — было уничтожено 23 пункта управления беспилотной авиацией и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.

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