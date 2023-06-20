"Мы стоим на плечах того, что было создано в Советском Союзе" - Лукашенко с благодарностью отозвался о СССР и его наследии

Думаю, многие из вас, уважаемые читатели, знают, что президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко всегда уважительно относится к советскому периоду истории и всегда с благодарностью отзывается о Советском Союзе и его наследии.
Думаю, многие из вас, уважаемые читатели, знают, что президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко всегда уважительно относится к советскому периоду истории и всегда с благодарностью отзывается о Советском Союзе и его наследии.
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