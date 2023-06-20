КРЫМ ДОМА

271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валера Петриченко
    все остановится когда в Фашингтоне уйдет сатана по фамилии БайденШольц призвал Зап...
  • Лев Добрый
    Слушай сюда фашист, ты лучше о Германии думай, а не об Украине!👀😱👈👍Шольц призвал Зап...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Конфискация и трудотерапия лет так 15 без права на УДО всем семейством, вкусно кушали, хорошо одевались, пора и в Маг..."Готовьте камеры"...

"Мы стоим на плечах того, что было создано в Советском Союзе" - Лукашенко с благодарностью отозвался о СССР и его наследии

"Мы стоим на плечах того, что было создано в Советском Союзе" - Лукашенко с благодарностью отозвался о СССР и его наследии

Думаю, многие из вас, уважаемые читатели, знают, что президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко всегда уважительно относится к советскому периоду истории и всегда с благодарностью отзывается о Советском Союзе и его наследии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх