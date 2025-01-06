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Миннен в Хобарте ушла с 1:5, 0:40 в первом сете и обыграла Томову

Миннен в Хобарте ушла с 1:5, 0:40 в первом сете и обыграла Томову

Бельгийка победила в первом круге в Хобарте 7:5, 6:3. В первом сете Миннен уступала 1:5, 0:40. При счете 3:5 она отыграла еще три сетбола на своей подаче.

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