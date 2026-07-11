Узбекистан накрыло пекло выше 40˚С — птицы замертво падают на землю, не выдерживая палящего солнца и обезвоживания.
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Узбекистан накрыло пекло выше 40˚С — птицы замертво падают на землю, не выдерживая палящего солнца и обезвоживания.
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