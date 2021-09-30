ЕС в октябре обсудит стремительно растущие цены на энергоносители

МОСКВА, 30 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Главы стран-членов Европейского союза на саммите в следующем месяце (21 - 22 октября) обсудят рост цен на энергоносители, стремясь предотвратить сценарий резкого роста цен на газ и электроэнергию.