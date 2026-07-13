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ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера «Макс»

ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера «Макс»

В холдинге заявили, что ограничения не влияют на работу сервисовЕвросоюз ввел санкции против холдинга VK и юридического лица, владеющего мессенджером «Макс», говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

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