ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера «Макс»

В холдинге заявили, что ограничения не влияют на работу сервисовЕвросоюз ввел санкции против холдинга VK и юридического лица, владеющего мессенджером «Макс», говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
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