Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Здесь я никто», – плач иноагента

«Здесь я никто», – плач иноагента

Политнавигатор Беглый оппозиционер экс-депутат Госдумы РФ, иноагент Дмитрий Гудков разразился жалобной исповедью, когда его попросили прокомментировать желание скандального рэпера и тоже иноагента Моргенштерна вернуться в Россию.

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Комментарии
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федор
Мразота за языком следи . Вот здесь ты точно утырок никому не нужен. Педрила Вольф!
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2 час.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Лошадь будешь окучивать или рукаблудить?
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1 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
слышу плач отпрысков Гозманова .Малышево Терешковой...и прочая прочая
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54 мин.

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