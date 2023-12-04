Политнавигатор Беглый оппозиционер экс-депутат Госдумы РФ, иноагент Дмитрий Гудков разразился жалобной исповедью, когда его попросили прокомментировать желание скандального рэпера и тоже иноагента Моргенштерна вернуться в Россию.
«Здесь я никто», – плач иноагента
Комментарии
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федор
Мразота за языком следи . Вот здесь ты точно утырок никому не нужен. Педрила Вольф!
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2 час.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Лошадь будешь окучивать или рукаблудить?
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1 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
слышу плач отпрысков Гозманова .Малышево Терешковой...и прочая прочая
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54 мин.
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