Силы ливанского движения «Хизбалла» атакуют ракетами север Израиля Вооруженные силы ливанского шиитского движения «Хизбалла» атакуют ракетами север Израиля.
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Силы ливанского движения «Хизбалла» атакуют ракетами север Израиля Вооруженные силы ливанского шиитского движения «Хизбалла» атакуют ракетами север Израиля.
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