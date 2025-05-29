БлокнотРУ Депутат Госдумы Виталий Милонов не согласился с мнением военкора и заявил, что бывших военнопленных не следует делить на героев и предателей.
«Это наши люди»: в Госдуме ответили на призыв военкора Сладкова не героизировать пленных
Комментарии
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Николай Денисов
К сожалению принцип наших отцов и дедов-" Умираю но не сдаюсь" , канул в лету! Сейчас жизнь ценится больше, чем честь умереть за Родину! Да были люди в наше время , не то что нынешнее племя- Богатыри- не вы!
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5 час.
Тамара Султангареева
Сладков, наверняка, повидал и знает больше Милонова, поэтому и делает такие выводы.
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24 мин.
Владимир Алтайцев
мы не рассуждаем о том, кто из них герой, а кто предатель, мы просто рады их видеть, рады тому, что парни снова дома», - подытожил Виталий Милонов." Вот только Берия и Стали так глупо не считали, а проверяли каждого пленного, вернувшегося на Родину.А сейчас милоновы хотят уравнять предателей, если они есть среди пленных, с героями.
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3 мин.
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