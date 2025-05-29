«Это наши люди»: в Госдуме ответили на призыв военкора Сладкова не героизировать пленных

К сожалению принцип наших отцов и дедов-" Умираю но не сдаюсь" , канул в лету! Сейчас жизнь ценится больше, чем честь умереть за Родину! Да были люди в наше время , не то что нынешнее племя- Богатыри- не вы!

Владимир Алтайцев

мы не рассуждаем о том, кто из них герой, а кто предатель, мы просто рады их видеть, рады тому, что парни снова дома», - подытожил Виталий Милонов." Вот только Берия и Стали так глупо не считали, а проверяли каждого пленного, вернувшегося на Родину.А сейчас милоновы хотят уравнять предателей, если они есть среди пленных, с героями.