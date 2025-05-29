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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Владимир Алтайцев
    мы не рассуждаем о том, кто из них герой, а кто предатель, мы просто рады их видеть, рады тому, что парни снова дома»...«Это наши люди»: ...
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«Это наши люди»: в Госдуме ответили на призыв военкора Сладкова не героизировать пленных

«Это наши люди»: в Госдуме ответили на призыв военкора Сладкова не героизировать пленных

БлокнотРУ Депутат Госдумы Виталий Милонов не согласился с мнением военкора и заявил, что бывших военнопленных не следует делить на героев и предателей.

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Комментарии
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Николай Денисов
К сожалению принцип наших отцов и дедов-&quot; Умираю но не сдаюсь&quot; , канул в лету! Сейчас жизнь ценится больше, чем честь умереть за Родину! Да были люди в наше время , не то что нынешнее племя- Богатыри- не вы!
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5 час.
Тамара Султангареева
Сладков, наверняка, повидал и знает больше Милонова, поэтому и делает такие выводы.
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24 мин.
Владимир Алтайцев
мы не рассуждаем о том, кто из них герой, а кто предатель, мы просто рады их видеть, рады тому, что парни снова дома», - подытожил Виталий Милонов.&quot;  Вот только Берия  и Стали  так  глупо  не считали, а  проверяли  каждого пленного, вернувшегося  на Родину.А  сейчас   милоновы  хотят  уравнять предателей, если  они  есть среди  пленных,  с героями.
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3 мин.
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