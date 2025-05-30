Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданию спецслужб Украины

ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданию спецслужб Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали шестерых молодых людей (2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения), которые по заданию спецслужб Украины подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные для празднования 9 мая.

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