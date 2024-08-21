Родные Заворотнюк рассказали историю создания одного из ее фото

Семья Анастасии Заворотнюк приоткрыла завесу тайны над созданием одного из ее известных снимков. Как стало известно из социальных сетей, этот архивный кадр был запечатлен буквально в последние моменты съемочного процесса.
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