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NYT: не все участники «коалиции желающих» хотят размещать войска на Украине

NYT: не все участники «коалиции желающих» хотят размещать войска на Украине

Во Франции, накануне саммита «коалиции желающих», где планируется обсуждение гарантий безопасности для Киева, признают, что не все союзники готовы или способны разместить свои войска на украинской территории.

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Комментарии
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Eduard
Пусть на чужой территории не командуют,
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23 час.
Eduard
И гарантии стране,где был переворот на каком основании раздает?
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23 час.
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