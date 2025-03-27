NYT: не все участники «коалиции желающих» хотят размещать войска на Украине

Во Франции, накануне саммита «коалиции желающих», где планируется обсуждение гарантий безопасности для Киева, признают, что не все союзники готовы или способны разместить свои войска на украинской территории.
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