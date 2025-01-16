Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о "столетнем партнерстве"

REUTERS/Carl Court/Pool via REUTERS Премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл на Украину для подписания так называемого "столетнего соглашения" о партнерстве для укрепления сотрудничества в сфере обороны, пишет The Guardian.
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