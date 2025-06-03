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Посол заявил о выстраивании отношений РФ и Турции на взаимном учете интересов

Посол заявил о выстраивании отношений РФ и Турции на взаимном учете интересов

Россия и Турция выстраивают отношения на стремлении понять друг друга и взаимном учете интересов. Об этом во вторник, 3 июня, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, комментируя годовщину установления дипломатических отношений двух государств.

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